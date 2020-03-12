СОЧи проведут досрочно за один день в школах Казахстана из-за коронавируса

Нур-Султан. 12 марта. КазТАГ – Суммативные оценивания за четверть (СОЧ) проведут досрочно за один день в школах Казахстана из-за коронавируса, передает корреспондент агентства.

«СОЧ будет проведено по новому графику 13 марта», — говорится в одном из сообщений, которые получили многие родители школьников в четверг.

В разговоре с журналистами МИА КазТАГ родители подтвердили, что их предупредили о том, что за день в пятницу их детям предстоит пройти сразу несколько СОЧ.

«Мы к вечеру получили сообщение. Весь вечер готовились. Завтра на каждом из четырех уроков у нас будет СОЧ», — рассказала мама одного из первоклассников.