ВОЗ назвала причины объявления глобальной пандемии коронавируса

Алматы. 12 марта. КазТАГ – Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус назвал причины объявления глобальной пандемии коронавируса, передает корреспондент агентства.

«Мы оцениваем ситуацию с коронавирусом как пандемию по двум основным причинам – из-за скорости и масштабов заражения, а также отсутствия в некоторых странах политической воли контролировать ситуацию с короновирусом вопреки нашему предупреждению», — сообщил Гебрейесус в четверг.

Вместе с тем, он подчеркнул, что описание ситуации с коронавирусом как пандемии, не означает, что страны должны сдаться.

«Коронавирус является контролируемой пандемией. Страны, которые решили отказаться от фундаментальных мер общественного здравоохранения (таких как выявление случаев и отслеживание контактов), могут столкнуться с более серьезной проблемой и более тяжелым бременем для системы здравоохранения, которое потребует более жестких мер контроля», — пояснил глава ВОЗ.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. По последним данным, зарегистрировано более 119 тыс. заболевших в нескольких странах и более 4,2 тыс. смертельных случаев.