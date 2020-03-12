Бизнесменам Казахстана пригрозили штрафами за необоснованное повышение цен на продукты

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Нур-Султан. 12 марта. КазТАГ – Бизнесмены Казахстана будут оштрафованы за необоснованное повышение цен на продукты, сообщает пресс-служба министерства торговли и интеграции РК.

«Комитетом по защите и развитию конкуренции министерства национальной экономики РК отслеживаются ценовые сговоры субъектов рынка и, в случае необоснованности роста цен, к субъектам бизнеса будут применяться меры реагирования, включая штрафные санкции», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

Ранее сообщалось, что казахстанцы массово скупают продукты первой необходимости в супермаркетах на фоне вводимых ограничений. Вечером 13 марта МТИ распространило сообщение с призывом к казахстанцам не поддаваться панике.

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