Назначены заместители акима Актюбинской области

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Актобе. 12 марта. КазТАГ – Назначены заместители акима Актюбинской области, передает КазТАГ.

«Нуржауган Калауов назначен на должность первого заместителя акима области, Руслан Хамбаров, входящий в президентский кадровый резерв, назначен заместителем акима области по экономическим вопросам», — сообщили в четверг в пресс-службе акима Актюбинской области.

Калауов с февраля 2018 года возглавлял аппарат акима региона, до этого был заместителем акима Мартукского района Актюбинской области, еще раньше – занимал пост замакима Темирского района.

Хамбаров с июля 2018 года был заместителем руководителя департамента государственных доходов по Актюбинской области, до этого возглавлял отдел управления по налогам Сарыаркинского района Нур-Султана, еще раньше был главным специалистом налогового управления Усть-Каменогорска.

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