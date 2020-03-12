Абаев о необходимости согласия акиматов на шествия и демонстрации: Мы некорректно выразились

Нур-Султан. 12 марта. КазТАГ – Махамбет Абжан. Министр информации и общественного согласия Казахстана Даурен Абаев заявил, что некорректно выразился, сказав, что для проведения мирных собраний в форме демонстрации, шествия необходимо получение согласия местного исполнительного органа.

«Это будет не то, что разрешение, это (проведение шествий и демонстраций – КазТАГ) тоже уведомительный (порядок – КазТАГ) предусматривает. Ну, может быть, мы не очень корректно выразились (сказав, что для проведения мирных собраний в форме демонстрации, шествия необходимо получение согласия местного исполнительного органа – КазТАГ). Это будет просто особый порядок. Сейчас мы посмотрим, может быть, там сроки будут другие, к примеру», — сказал Абаев в четверг в кулуарах мажилиса, отвечая на вопрос корреспондента агентства, почему не выполняется поручение Токаева о введении только уведомительного принципа для мирных собраний.

По его словам, введение «особого порядка» для этих форм мирных собраний связано с тем, что для шествия и демонстраций будет определен «один специальный маршрут».

«То есть из одной улицы на другую улицу, несколько кварталов, может быть, даже больше. Это все требует предупреждения даже того же населения, которое живет в этих домах: «С такого-то по такое-то время здесь будет проходить шествие». Поэтому скорее всего, будут улицы перекрыты. Это только для этого требуется», — объяснил министр.

На вопрос корреспондента МИА КазТАГ, не саботируется ли поручение президента об установлении исключительно уведомительного характера, Абаев ответил: «Президент сказал – это поручение выполнено».

«Уведомительный порядок (мирных собраний будет – КазТАГ) внедрен, только уведомительный», — уверяет он.

Ранее Абаев во время презентации проекта закона «О мирных собраниях» в мажилисе сообщил, что в проекте предусмотрена норма, указывающая что «для проведения мирных собраний в форме демонстрации, шествия необходимо получение согласия местного исполнительного органа».

Напомним, 7 февраля МИА КазТАГ сообщало, что в Казахстане хотят ужесточить наказание за нарушение законов о порядке проведения мирных собраний, а также о том, что иностранцев за участие в мирных собраниях намерены шт рафовать и выдворять за пределы страны. Также стало известно, что освещение митингов может стать поводом для закрытия СМИ в Казахстане. Кроме того сообщалось, что политикам хотят запретить проводить митинги при приостановке работы их партий в Казахстане.

17 февраля на обсуждении концепции законопроекта «О мирных собраниях» директор Казахстанского международного бюро по правам человека Евгений Жовтис предложил отправить новый законопроект на экспертизу в ООН, а журналист Сергей Пономарев выразил уверенность, что новый закон о митингах будет препятствовать работе СМИ в Казахстане. Президент Общественного фонда «Либерти», правозащитник Галым Агелеуов выразил мнение, что в Казахстане нужно закрепить норму о проведении митингов везде, где нет ограничений со стороны государственных органов. Также Жовтис считает, что при проведении спонтанных мероприятий в Казахстане не может быть никаких уведомлений. Представитель общественного фонда «Халыкка адал кызмет» Болат Жуматаев считает, что все заявки на митинги и собрания должны быть в общедоступном реестре в Казахстане. По мнению Жовтиса, если новый закон о митингах будет принят в том виде, в каком он предложен сейчас, появление в Казахстане своей Греты Тунберг будет невозможно. Также он считает, что новый закон о митингах может сделать незавидной судьбу журналистов.

Позднее в этот же день на пресс-конференции Жовтис выразил мнение, что новый закон о мирных митингах является законом о резервации для несогласных. Политик, инициатор создания Демократической партии Тулеген Жукеев считает, что лучшее, что может сделать действующая власть в Казахстане – мирно передать правление демократическим силам. Также Жовтис сообщил, что альтернативный проект закона о мирных собраниях намерен отправить в министерство информации и общественного развития (МИОР) РК. В свою очередь правозащитник, президент общественного фонда «Ар.Рух.Хак» Бахытжан Торегожина считает, что новый законопроект о мирных митингах видит в гражданах потенциальных насильников.

Инициатор создания партии HAQ Тогжан Кожалиева считает, глава МИОР РК Даурен Абаев не является автором законопроекта о мирных митингах.

26 февраля вице-министр информации и общественного развития РК Данияр Есин пообещал, что правила деятельности журналистов на мирных собраниях обсудят с самими журналистами.

29 февраля президент РК Касым-Жомарт Токаев сообщил, что считает «принципиально важным введение только уведомительного порядка проведения мирных собраний».