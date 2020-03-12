Казахстанцы массово скупают продукты первой необходимости в магазинах на фоне ограничений

Нур-Султан. 12 марта. КазТАГ – Казахстанцы массово скупают продукты первой необходимости в супермаркетах на фоне вводимых ограничений, передает корреспондент агентства.

«В супермаркетах очереди, многие полки пустые, продукты первой необходимости все разобрали», — рассказала корреспонденту агентства читательница МИА КазТАГ.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. По последним данным, зарегистрировано более 119 тыс. заболевших в нескольких странах и более 4,2 тыс. смертельных случаев.

30 января 2020 года стало известно, Казахстан приостанавливает автобусные перевозки (с 29 января), пассажирские поезда (с 1 февраля) и воздушное сообщение (с 3 февраля) с Китаем. 6 февраля почтовое сообщение с Китаем приостановила «Казпочта». С 1 марта Казахстан сокращает авиарейсы в Южную Корею и Иран.

Также сообщалось о закрытии из-за коронавируса Международного центра приграничного сотрудничества (МЦПС) «Хоргос». Изначально МЦПС был закрыт до 15 февраля, позднее решение о закрытии МЦПС продлили до конца февраля, а затем – до середины марта.

11 марта генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил, что коронавирус можно охарактеризовать, как пандемию.

С 13 марта в Казахстане запрещены проведение спортивных массовых мероприятий, зрелищных и культурно-массовых мероприятий, а также работа кинотеатров при торгово-развлекательных центрах, с 16 марта по 5 апреля объявлены каникулы для школьников, также с 16 марта студенты обучаются в онлайн-режиме.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что правительство приступает к реализации специальных превентивных мер из-за коронавируса. Он поручил обеспечить бесперебойное снабжение граждан продуктами во время ограничений. В правительстве уже заверили, что социально значимыми продуктами Казахстан может обеспечить себя на полгода вперед.