Казахстанцы массово скупают продукты первой необходимости в магазинах на фоне ограничений

Нур-Султан. 12 марта. КазТАГ – Казахстанцы массово скупают продукты первой необходимости в супермаркетах на фоне вводимых ограничений, передает корреспондент агентства.
«В супермаркетах очереди, многие полки пустые, продукты первой необходимости все разобрали», — рассказала корреспонденту агентства читательница МИА КазТАГ.
Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. По последним данным, зарегистрировано более 119 тыс. заболевших в нескольких странах и более 4,2 тыс. смертельных случаев.
30 января 2020 года стало известно, Казахстан приостанавливает
Также сообщалось о закрытии из-за коронавируса Международного центра приграничного сотрудничества (МЦПС) «Хоргос». Изначально МЦПС был закрыт до 15 февраля, позднее решение о закрытии МЦПС продлили до конца февраля, а затем – до середины марта.
11 марта генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил, что коронавирус можно охарактеризовать, как пандемию.
С 13 марта в Казахстане запрещены проведение спортивных массовых мероприятий, зрелищных и культурно-массовых
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что правительство приступает к реализации специальных превентивных мер из-за коронавируса. Он поручил обеспечить бесперебойное снабжение граждан продуктами во время ограничений. В правительстве уже заверили, что социально значимыми продуктами Казахстан может обеспечить себя на полгода вперед.