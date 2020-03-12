Нур-Султан. 12 марта. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Обязать командиров воинских частей отвечать за сохранность оружия предлагают в РК.

«Статьей 23 закона «Об обороне и Вооруженных Силах Республики Казахстан» за генеральным штабом закреплена организация текущего и перспективного планирования обеспечения ВС необходимыми видами вооружения, военной техники и другими материальными средствами, их эксплуатация, сохранность, учет, списание и утилизация, а также планирование накопления и размещения в мирное время запасов этих средств для мобилизационного развертывания войск. Дальнейший механизм, а также обязанности командиров воинских частей следить за сохранностью вооружения и военной техники, их учету и контролю законом остаются не раскрытыми», — говорится в депутатском запросе группы сенаторов по факту хищения оружия и боеприпасов, произошедшему в феврале текущего года в Туркестанской области в одной из воинских частей министерства обороны на имя премьер-министра РК Аскара Мамина.

Также они привели примеры, как вопрос сохранности оружия и техники решен в странах СНГ.

«Согласно федеральному закону Российской Федерации «О статусе военнослужащих» командиры, являясь единоначальниками, обязаны обеспечивать не только правопорядок, но и ответственны за состояние и сохранность вооружения, военной техники и другого военного имущества. Аналогичная норма содержится и в законодательстве других стран СНГ», — отмечается в запросе.

В организационном плане, подчеркивается далее, данный вопрос также требует изучения.

«К примеру, в предпринимательской сфере любой преуспевающий бизнесмен не допустит и примет ряд мер, исключающий факт хищения своего имущества. На днях депутатами парламента после известных прошлогодних событий в городе Арыси инициирован законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам запретных зон и запретных районов при арсеналах, базах и складах Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований», который также направлен на дальнейшее обеспечение безопасности этих объектов», — напоминают сенаторы.

В рамках законопроекта, поясняется в запросе, предстоит выработать дополнительные меры, направленные на сохранность вооружения и военной техники, их учет и контроль, приняв упредительные и профилактические меры.

«В целом становится очевидным не только актуальность выявления причин совершения подобного вида преступлений, но и выработка всесторонних мер их предупреждения в ВС РК, других войсках и воинских формированиях, а также во всех подразделениях правоохранительных, специальных и иных государственных органов, где хранятся служебное оружие, боеприпасы и иные виды вооружений», — резюмируют сенаторы.