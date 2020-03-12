Когда тенге будет 450 к доллару? 12.03.2020 17:00 Лилия ИГЛИКОВА Экономика 93 0 Пётр Своик о связи между коронавирусом, ценой нефти и курсом тенге Похожие материалы: Слабый тенге одинаково невыгоден и для Акорды, и для Библиотеки Объем утренних торгов «тенге-доллар» составил $318,5 млн по курсу Т393,5/$1 – Нацбанк Для тенге установят новый «правильный курс» «Как построить в Казахстане нацию-государство?». «Возможны ли честные выборы в Казахстане?». «Февраль обнажил проблему кадрового состава правящей элиты». «Минобрнауки намерено внедрить стобалльную систему оценивания знаний в школах». «Когда проснётся казах» Сегодняшняя ситуация с падением тенге – реакция «на негатив» на рынке нефти