Курс продажи доллара США в обменниках Алматы достиг Т401,5

Алматы. 12 марта. КазТАГ – Курс продажи доллара США в пунктах обмена валют Алматы достиг Т401,5, Нур-Султана и Шымкента – Т400 и Т400,5, соответственно, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане в обменных пунктах доллар покупают $1 от Т394 до Т398,5, продают – от Т399,3 до Т400.

В Алматы $1 в пунктах обмена валют покупают от Т393,7 до Т399,5, продают – от Т399,5 до Т401,5.

В Шымкенте в обменниках $1 покупают от Т398 до Т398,8, продают – от Т400 до Т400,5.

Официальный курс доллара США, установленный на четверг Национальным банком Казахстана, составляет Т394,6.

Отметим, что некоторые обменные пункты Нур-Султана и Алматы приостановили продажу доллара.