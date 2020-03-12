Кинотеатры Казахстана выступили против карантина из-за коронавируса

Алматы. 12 марта. КазТАГ – Крупнейшие сети кинотеатров Казахстана выступили против введения карантина из-за коронавируса в кинотеатрах с 13 марта, сообщает пресс-служба онлайн-сервиса продажи билетов «Тикетон».

«Считаем, что принятие решения не обосновано и бесполезно в том числе и потому, что не приняты указы по аналогичному ограничению работы ресторанов, кафе, мест общественного посещения, в том числе ТРЦ, общественного транспорта, бизнес-центров. Точечное ограничение одной сферы не принесет ожидаемого результата по предупреждению распространения инфекции, но может нанести значительный урон экономике», — говорится в обращении представителей киноиндустрии на имя премьер-министра Аскара Мамина.

Они назвали риски, которые станут последствием принятого решения: угроза потери рабочих мест и заработной платы сотрудников кинотеатров более, чем для 5 тыс. сотрудников на обозначенный срок; финансовые потери всех организаций, занимающихся прокатом, дистрибуцией, подготовкой премьер новых фильмов, в том числе и Казахстанского производства, запланированных на обозначенный указом период, что напрямую скажется на объеме налоговых отчислений в бюджет Казахстана; учитывая, что кинотеатры уже испытывают значительное снижение посещаемости по причине переноса ожидаемых мировых и казахстанских премьер, у кинотеатров возникают проблемы по кредитным обязательствам перед банками, в том числе и в иностранной валюте, «закрытие кинотеатров только усугубляет ситуацию».

«Несмотря на публикацию президента РК в своем официальном аккаунте в Twitter, в котором говорится, дословно «Важно не допустить ущерба МСБ», можно с уверенностью сказать, что принятые меры принесут значительный ущерб не только отдельным представителям МСБ, но и целым отраслям (кинопрокат, кинодистрибуция, поставщики продукции, реклама, билетные сервисы, ТРЦ, и прочие)», — указали представители индустрии.

Кинематографисты предложили свое видение по снижению вероятности заражения во время массовых мероприятий и кинопоказов, «а равно, обеспокоенности граждан».

«Китай и Италия как две страны с наибольшим количеством зараженных отменили на два месяца все мероприятия в стране. Страны, в которых были зафиксированы единичные случаи заражения вирусом, или отсутствуют зараженные, как в Казахстане – не отменяют мероприятия с количеством посетителей менее 1 тыс. человек. В случае, если площадка вмещает в себя более 1 тыс. человек, они проводили следующие мероприятия: проверка тепловизором температуры посетителей на входах в помещение; дезинфекция залов и других помещений растворам приготовленными из гипохлорида натрия, перекиси водорода и этанола, которая проводится после каждого сеанса, но не менее восьми раз в день (китайская практика); туалеты и фудкорты должны быть снабжены всеми необходимыми гигиеническими средствами», — уточняется в обращении.

Представители отрасли заявили о готовности взять на себя обязательства по обеспечению следующих процедур: обработка посадочных мест (подлокотников) в перерывах между сеансами, помещений кинотеатра, санузлов, фойе, деталей интерьера (ручки дверей) с частотой не менее 2-х раз в час; единовременная посадка в кинотеатре будет ограничена 1 тыс. посетителей, и не более 50% заполняемости зала на каждый конкретный сеанс; обеспечить кинотеатры дезинфицирующими средствами для общего свободного использования.

Под документом подписали руководители большинства крупных сетей кинотеатров Казахстана.