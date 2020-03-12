Нур-Султан. 12 марта. КазТАГ – Осадки ожидаются в четверг лишь на западе и юге Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На большую часть РК будет оказывать влияние антициклон, с которым ожидается погода без осадков. Лишь на западе и юге Казахстана с фронтальными разделами местами ожидаются осадки (преимущественно дождь). Местами по республике ожидаются усиление ветра, туман, на севере гололед», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура днем 0+2, ночью -5-7.

В Алматы малооблачно, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура днем +10+12, ночью -1+1.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 метров в секунду. Температура днем +14+16, ночью +1+3.

В Северо-Казахстанской области без осадков, местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем 0+5, ночью -2-7.

В Жамбылской области днем местами ожидаетсянебольшой дождь, ночью без осадков, также местами ожидается туман, ночью местами – усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +8+13, ночью -1-6.

В Восточно-Казахстанской области без осадков,местами ожидается туман, днем местами – усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем -3+2, ночью -10-15.

В Туркестанской области днем без осадков, ночьюместами ожидаются осадки, также местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +13+18, ночью -2+3.

В Западно-Казахстанской области днем местами ожидаются небольшой дождь, усиление ветра 15-20 метров в секунду, ночью без осадков. Днем +12+17, ночью 0+5.

В Актюбинской области без осадков, днем местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +4+9, ночью 0-5.

В Мангистауской области без осадков, местами ожидается туман. Днем +12+17, ночью +3+8.

В Костанайской области без осадков, местами ожидаются туман, усиление ветра 18 метров в секунду.Днем 0+5, ночью -2-7.

В Павлодарской области без осадков, местами ожидается туман. Днем -1+4, ночью -8-13.

В Атырауской области без осадков, ночью и утром местами ожидается туман. Днем +14+19, ночью 0+5.

В Акмолинской области без осадков, местами ожидаются туман, гололед. Днем 0+5, ночью -2-7.

В Алматинской области без осадков, днем в районе Жаланашколя ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +8+13, ночью -5-10.

В Кызылординской области без осадков. Днем +11+16, ночью -2+3.

В Карагандинской области без осадков. Днем -2+3, ночью -8-13 (на западе -5).

«В ближайшие сутки продолжатся дальнейшие ослабления ледовых явлений на горных реках. На реках запада республики в связи с прогнозом сохранения и повышения положительных температур воздуха ожидается интенсивное ослабление ледяного покрова, возможны подъемы уровня воды», — предупредили синоптики.