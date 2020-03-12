Празднование культурной столицы СНГ в Шымкенте с участием Токаева отменяется

Нур-Султан. 12 марта. КазТАГ – Мадина Алимханова. Мероприятие «Шымкент — культурная столица СНГ» с участием президента РК Касым-Жомарта Токаева отменяется, сообщила министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова.

«Планировалось замечательное мероприятие – празднование культурной столицы СНГ в городе Шымкенте, велась большая работа подготовительная, но сегодня во главу угла ставится безопасность и здоровье казахстанцев. Поэтому это мероприятие 20 числа отменяется», — сказала Раимкулова на брифинге в четверг.

По ее словам, дата проведения данного мероприятия в будущем зависит от эпидемиологичекой ситуации.

«Дальше уже посмотрим по ситуации, когда подобное мероприятие будем проводить, когда будет уже благоприятная ситуация», — добавила она.