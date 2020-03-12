С 13 марта в Казахстане прекращают работу кинотеатры, расположенные в торговых центрах

Нур-Султан. 12 марта. КазТАГ – Владимир Радионов. С 13 марта прекращают работу кинотеатры, расположенные в торговых центрах, сообщил заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов.

«Этот вопрос не простой, мы долго его обсуждали. Как правило, один фильм идет больше часа, и нахождение в этот период времени большого количества людей в одном зале создает определенные условия, поэтому мы приняли такое решение. Запрет начнет действовать с момента подписания решения межведомственной комиссии», — сказал Тугжанов на пресс-конференции в четверг.

При этом он отметил, что поскольку условия форс-мажорные и связаны с возможностью распространения коронавируса, потенциальные коммерческие потери кинотеатрам возмещаться не будут.

Также вице-премьер добавил, что сами торговые центры и рынки будут работать, потому что «обеспечение продуктами – это важно».

Как сообщалось ранее, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что правительство приступает к реализации специальных превентивных мер из-за коронавируса.