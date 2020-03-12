Нур-Султан. 12 марта. КазТАГ – Мадина Алимханова. Спортивные соревнования в Казахстане будут проходить без зрителей, сообщил заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов.

«Игры не отменяются. Посещение зрителями – этого не будет», — сказал Тугжанов на брифинге в четверг.

При этом он сослался на международный опыт.

«Это не только наша практика, это международная практика. Во всех европейских странах все крупнейшие команды играют, но фактически в этих залах посетителей нет. Поэтому такое же решение принято у нас», — добавил Тугжанов.

Как сообщалось ранее, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что правительство приступает к реализации специальных превентивных мер из-за коронавируса.