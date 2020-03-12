«Минусы и достоинства премьера Мамина оценили эксперты». «Кулибаев и Назарбаева: борьба «на сертификатах»?». «Нефтяные войны: чего ждать казахстанцам?». «Способен ли национализм в Казахстане стать конкурентоспособным?»

Сетевой Казахстан 12 марта 2020г.

PLATON . ASIA . Юрий ПОЙТА, Украина – «Новые правила для новых реалий» — Президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ подписал новую Концепцию внешней политики Казахстана на 2020-2030 годы. Документ является рамочным, поэтому в нем указаны только общие тенденции, тренды, ключевые направления и задачи государства на международной арене. В следствии этого, многие тезисы в Концепции – плавные и обтекаемые, что очень характерно для дипломатических документов — «мы дружим со всеми, за все хорошее, и против всего плохого». Однако, с моей точки зрения, некоторые аспекты в Концепции демонстрируют новые подходы Казахстана в международных отношениях, и стоят того что б на них взглянуть повнимательнее. Итак, документ состоит из семи глав, наиболее интересными из которых являются «Анализ текущей ситуации», «Основные принципы внешней политики», «Цели и задачи внешней политики», «Тенденции и видение развития внешней политики».

365 INFO . KZ . «Минусы и достоинства премьера Мамина оценили эксперты» — Прошел год с момента назначения Аскара МАМИНА премьер-министром. Общественный фонд «Стратегия» предложил экспертам оценить его успехи за этот период. Большинство респондентов заявили, что больших надежд на нового главу правительства не возлагали. Зато и разочаровываться не пришлось.

IA — CENTR . RU . Егор ВАСИЛЬЕВ – «Кулибаев и Назарбаева: борьба «на сертификатах»?» — Спикер Сената Парламента Казахстана Дарига НАЗАРБАЕВА обвинила руководство Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» в том, что Нацпалата превратила процедуру выдачи индустриальных сертификатов соответствия выпускаемой продукции в «бардак» – и предложила вернуть эту функцию государственным органам. Остроты всей ситуации добавляет тот факт, что президиум НПП «Атамекен» возглавляет Тимур КУЛИБАЕВ, еще несколько лет назад наравне с Даригой Назарбаевой присутствовавший в условном «списке претендентов» на президентское кресло.

TIME . KZ . «Нефтяные войны: чего ждать казахстанцам?» — Обитающие в соцсетях граждане переквалифицировались в эти дни, причем очень быстро, из вирусологов в экспертов валютного и нефтяного рынков. Одни предрекают скорый обвал тенге, другие оптимистично верят заверениям правительства, что мы справимся с очередным кризисом. Одни винят в ухудшающейся экономической ситуации коронавирус, другие — Россию за то, что она вышла из сделки ОПЕК+ (мировое соглашение о снижении объемов нефтедобычи). Но каковы были предпосылки для ценовой войны на нефтяном рынке и, что самое главное, чего ждать казахстанцам в ближайшем будущем? Об этом наш корреспондент побеседовал с известным политологом Данияром АШИМБАЕВЫМ — Казахстан в этой ситуации — игрок второй лиги. Конечно, Нур-Султан заинтересован в высоких ценах на нефть, но понятно, что с мнением Казахстана никто особо считаться не будет. Но политика России, направленная на то, чтобы убрать американцев с рынка и, изменив правила игры, вернуться к нормальной цене, выгодна и Казахстану прежде всего с экономической точки зрения.

«Свободная касса» — 120 тысяч долларов и 6 миллионов тенге заплатила жительница Алматы мошенникам, обещавшим спасти от тюрьмы её возлюбленного. Почти три года назад алматинец Ернат КУДЖИБАЕВ вместе с пятью подельниками были задержаны по подозрению в совершении сразу нескольких преступлений, в том числе в разбое и похищении людей. Гражданская жена Куджибаева Дилбар СЕМБЕКОВА приложила все усилия и потратила кучу денег, лишь бы освободить супруга из тюрьмы. Сама того не желая, она запустила цепочку событий, в которую оказались втянуты бывшие и действующие сотрудники полиции, адвокаты и борцы с коррупцией.

«Горе-закупщики от КЧС» — Разгорается скандал вокруг закупок спецодежды для противопожарной службы. Процедура приобретения техники и обмундирования специальным службам страны всегда была почти закрытой для общественности. Оно и понятно: большая часть этих видов товара имеет стратегическое значение и их поставками на рынке занимаются отдельные компании, имеющие специальное право и компетенцию. Только в этом году есть риск, что приобретение необходимого обмундирования может затянуться из-за судебных споров или выделенные сотни миллионов тенге из государственного бюджета могут быть освоены зарубежными поставщиками, а не отечественными производителями.

ZAKON . KZ . «Как пережить Казахстану новый экономический кризис?» — Управляющий партнер Dasco Consulting Group Дармен САДВАКАСОВ в беседе прокомментировал ситуацию, сложившуюся на нефтяном и валютном рынках, а также обозначил дальнейшие точки роста казахстанской экономики в условиях нарастающего глобального кризиса — Понятно, что многое здесь зависит от развития ситуации на внешних рынках. Нам в течение ближайших двух-трех недель предстоит наблюдать за поведением цены на нефть, курс российского рубля по отношению к доллару и евро. Изменение курса рубля в условиях открытой границы между Казахстаном и Россией является важнейшим фактором. На основании внешней динамики можно будет применять дополнительные корректирующие меры. Если существенных негативных изменений не произойдет (а цена на нефть на текущий момент отыгралась уже до 38 долларов за баррель), то тенге в краткосрочном периоде сможет удержаться в коридоре до 400 тенге за доллар.

EXCLUSIVE . KZ . Мурат ТЕМИРХАНОВ, экономист – «Насколько адекватна денежно-кредитная политика в Казахстане?» — Черный лебедь прилетел в Казахстан как всегда неожиданно – в мире обрушились цены на нефть. Нацбанк ответил на это резким ростом базовой ставки. Однако, эта и другие меры, предпринимаемые Нацбанком, вызывают большое сомнение. Зачем наносить экономике двойной удар?.. С точки зрения возврата доверия к ДКП Нацбанка, я вижу только один выход. По моему мнению, Нацбанку нужно внедрять политику управляемого плавающего курса тенге, которую для экспортёров нефти предложил известный американский экономист Джеффри Франкель. Согласно такой политики, нужно привязать курс нацвалюты к корзине ключевых для Казахстана иностранных валют, и добавить в неё индекс по нефти. Причем, в этой корзине нефть должна играть главную роль.

CAMONITOR . KZ . «Способен ли национализм в Казахстане стать конкурентоспособным?» — Недавно в одном из Интернет-изданий появилась любопытная статья Газиза Абишева, которая называется «Три пути для национального проекта в Казахстане». Автор пишет, что для реализации стоящих перед историческим проектом «казахский народ» задач, можно выбрать один из трёх путей. Первый – безусловная межэтническая толерантность. Второй – сильный конкурентоспособный фоновый национализм. И наконец, третий – неконкурентоспособный национализм. Талгат ИСМАГАМБЕТОВ, политолог: «Серость способна породить только серость». Казбек БЕЙСЕБАЕВ, бывший дипломат, блогер: «Рассуждать об инженерной нации пока не приходится». Кенже ТАТИЛЯ, журналист: «Есть только один путь – стать открытой страной».

«Уехать нельзя остаться: приведет ли «кордайский шок» к росту «чемоданных настроений»?» — События 7-8 февраля в Кордайском районе провели в нашем обществе довольно жирную межу, поделив его на «своих» и «чужих». И не замечать этого уже невозможно. Равно как и перестать думать о том, что будет дальше. Газиз АБИШЕВ, политический аналитик: «Государство должно перестать закрывать глаза на рост национализма». Замир КАРАЖАНОВ, политолог: «Проблема оттока населения не сводится к ситуации в межнациональной сфере». Максим КРАМАРЕНКО, председатель ОО «Республиканское славянское движение «Лад»: «Индикатором станет работа «над ошибками».

«Нужно ли спасать казахстанцев от «закредитованности»?» — Закредитованность населения – миф или реальность? Плохо это или хорошо? Надо ли с ней бороться или все-таки стоит позволить рынку самому отрегулировать ситуацию? Ответы на эти непростые вопросы пытались найти участники экспертного обсуждения, организованного аналитической группой «Кипр» и онлайн-площадкой Ekonomist.kz при поддержке Фонда «Сорос-Казахстан».

EHONEWS . KZ . «В Алматы разрешили митинг против Кодекса о здоровье народа, лоббируемого иностранцами» — Ранее в интервью с известным врачом Каиргали КОНЕЕВЫМ, который инициировал кампанию против принятия Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения, мы указали, что общественные активисты подали заявки на проведение митингов протеста 15 марта в шести регионах страны. Одну из заявок в Алматы власти удовлетворили хотя и на окраине города, несмотря на рекомендацию президента Касым-Жомарта ТОКАЕВА разрешать публичные акции в центре населенных пунктов.

INFORMBURO . KZ . «“Люди думают, что мы раздаём турпутёвки“. Как работают профсоюзы в Казахстане» — Работа профсоюзов заключается не в сборе новогодних подарков и организации праздников. Мы реально отстаиваем права работников, говорят в конфедерации. Что же происходит в Казахстане? Редакция informburo.kz объясняет, на что имеют право казахстанские профсоюзы, действительно ли они могут решить проблему между работником и работодателем, нужны ли они и почему работа наших профсоюзов в корне отличается от западной. И если они действительно делают свою работу, почему некоторые проблемные вопросы между работником и работодателем решаются не за столом переговоров, а после забастовок, которые казахстанские суды признают незаконными?

KZAIF . KZ . «КСК уходит в прошлое — как теперь будет осуществляться управление ЖК» — Сейчас в Казахстане действуют около восьми тысяч КСК и компаний по управлению и содержанию жилых домов, и в ведении одного КСК бывает свыше 10 зданий. В таких условиях сложно отследить денежные потоки по сбору средств, их расходованию и распределению. Тогда как, согласно новым правилам, каждый дом будет иметь собственный накопительный счёт. И непосредственно собственники квартир смогут заниматься его управлением. В целом новый закон усиливает ответственность и вовлеченность этих собственников в процесс управления и таким образом развивает местное самоуправление. Собственнику на выбор теперь предлагается две формы организации бывшего КСК: ОСИ (Объединение собственников имущества, некоммерческая компания) или ПТ (простое товарищество).

ZAKON . KZ . Денис КРИВОШЕЕВ – «Владельцы кабельного оператора хотят объявить Алма ТВ банкротом» — Одни абоненты массово атакуют офисы компании Алма ТВ, другие недовольные телезрители жалуются на невозможность дозвониться до оператора, и вынуждены слушать автоответчик, иногда в течение часа. Компания остановила вещание 11 российских каналов, входящих в пакет «Цифрового семейства Первого» — это Первый канал, а также каналы Дом кино, Время, Телекафе, Дом кино Премиум, Музыка Первого, Бобёр, О!, Поехали!, Карусель.

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