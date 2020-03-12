Развод ОПЕК, и девичья фамилия

Пока правительство Казахстана плохо представляет масштаб последствий, и потому демонстрирует неосторожный оптимизм

Развал формата ОПЕК+, случившийся 6 марта, был предопределен. Он стал, конечно, шоком для участников проекта, которые за пять лет сдерживания объемов добычи нефти привыкли к этому как к чему-то естественному и жизненно важному. И хотя договорной процесс всегда был нелегким (какие-то страны картеля выходили из него, какие-то, напротив, брали повышенные обязательства), в целом формат воспринимался как добро для всего нефтяного рынка: за счет сокращения объёмов добычи нефти можно управлять ценами, не давая им опуститься, и благополучно формировать бюджеты стран.

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И вот Россия, как составляющая не картеля, а его приложения «+», неожиданно отказывается присоединиться к очередной инициативе по сокращению объемов добычи. Это воспринимается как демарш – особенно, в непрофессиональных кругах.

Россия, дескать, выбрала не лучшее время для того, чтобы поставить формат ОПЕК+ под угрозу: тут бушует коронавирус, сокращается спрос на нефть, на рынке образовался ее излишек, цены начинают сдуваться. Как можно устраивать такой дерзкий акт глобальной безответственности?! Это же смерти подобно!

Действительно, в прошлую пятницу, на фоне сообщений об отказе России от пролонгации соглашений по сокращению добычи, спотовые котировки Brent снизились сразу на $5, а в понедельник утром — еще более чем на $10. Таким образом, только на этой новости цена на нефть упала ниже $35 за баррель!

Мартовский обвал на 30% — самое стремительное падение стоимости нефти после 1991 года, когда продолжалась война в Персидском заливе. Деловое агентство Bloomberg, ссылаясь на прогноз Goldman Sachs, пишет о том, что котировки нефти могут продолжить падение и достичь показателя от 20 до 30 долларов, поскольку с 1 апреля все обязательства по ограничению производства нефти отменяются.

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Как известно, в январе общий объем добываемой странами ОПЕК нефти сократился на 500 тыс. баррелей в сутки. Из них на Россию пришлось 70 тыс. баррелей в сутки. Саудовская Аравия проявила инициативу и дополнительно сократила добычу на 400 тыс. баррелей. В итоге общее сокращение добычи всеми членами ОПЕК+ с декабря составляет 2,1 млн. баррелей в сутки, из которых 300 тыс. баррелей приходятся на Россию.

Учитывая перепроизводство и не лучшую ситуацию на нефтяном рынке, в начале февраля технический комитет ОПЕК+ рекомендовал дополнительно сократить к текущей квоте еще 600 тыс. баррелей в сутки, а Эр-Рияд рассчитывал подписать соглашение о сокращении совокупной добычи нефти дополнительно на 1 млн. баррелей в сутки — это гораздо больше тех показателей, которые обсуждались изначально.

Однако России эта идея не пришлась по вкусу. Еще в декабре прошлого года появились первые сигналы о нежелании работать в формате ОПЕК+, а в феврале стало известно, что глава «Роснефти» Игорь Сечин написал письмо Владимиру Путину о вреде сделки ОПЕК+ для российской нефтяной отрасли.

С одной стороны, он отстаивает интересы собственной компании: «Роснефти» приходится корректировать планы по развитию ряда активов из-за обязательств России перед другими участниками соглашения. Рост цен на нефть, который стимулируется соглашением ОПЕК+, выгоден преимущественно государству, которое изымает дополнительную прибыль в виде растущего НДПИ и экспортной пошлины.

С другой стороны, пока одни страны сокращают объемы добычи в рамках ОПЕК+, другие страны, прежде всего, США, спокойно наращивают добычу и занимают дополнительное место на мировом рынке. Динамика добычи сланцевой нефти в США последних лет показывает, что сделка ОПЕК+, которая способствовала росту цен на нефть с минимумов 2015 — начала 2016 годов, была крайне выгодна для американских производителей сланцевой нефти – к ним вернулась рентабельность.

1 марта Президент России Владимир Путин на совещании с нефтяными компаниями заявил о том, что Россию устраивают текущие цены на нефть и накопленные резервы позволят исполнить бюджетные и социальные обязательства даже при ухудшении ситуации.

Сценарий, при котором Россия может все-таки отказаться от всеобщих договоренностей, некоторыми странами ОПЕК рассматривался. Именно по этой причине Саудовская Аравия, по данным делового издания Wall Street Journal, предусмотрела запасной вариант сокращения добычи нефти, если Россия на встрече ОПЕК+ откажется усилить действующие ограничения. По информации издания, саудовцы договорились с Кувейтом и ОАЭ в этом случае сократить добычу дополнительно собственными силами на 300 тыс. баррелей в сутки.

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Ситуация на мировом нефтяном рынке затрагивает непосредственно и Казахстан. Наша страна является участником проекта ОПЕК+, в рамках которого периодически приходится принимать на себя обязательства по ограничению добычи нефти. Во имя общего блага мы шли на такие жертвы.

Теперь, когда конфигурация возможных договоренностей разваливается, Казахстану, вероятно, нет необходимости сокращать производство нефти. «Коллективный договор» уже теряет смысл, и нефтяные страны перемещаются в другую реальность. Даже если формат ОПЕК+ и сохранится в каком-то временном промежутке, то нужно понимать, что «мир уже не будет прежним» — национальный эгоизм возьмет верх рано или поздно. Как и любая другая нефтяная держава, Казахстан заинтересован в высоких ценах на сырье. Но от него уже ничего не зависит.

Министр энергетики РК Нурлан Ногаев, увы, не сообщил СМИ ничего нового. На днях он отделался лишь общими словами, что, дескать, Казахстан будет придерживаться плана на 2020 год по объемам добычи нефти – при этом ни особого наращивания, ни снижения объемов добычи нефти не ожидается.

Правительство же опасается, что обвал цен на нефть, которое мы наблюдали в первой декаде марта, может носить более долговременный характер. Для оперативного принятия и реализации необходимых решений создан штаб под руководством премьер-министра. «Меры бюджетной политики правительства будут направлены на выполнение социальных обязательств в полном объеме», — обещает правительство.

На чем основан столь неосторожный оптимизм? Размер активов от продажи нефти, накопленный Казахстаном в Национальном фонде, сокращается: в прошлом году расходы превысили уровень поступлений. Объем трансфертов из НЦ в бюджет решили не секвестировать, как планировалось раньше. Нет предпосылок к повышению налогооблагаемой базы казахстанского бизнеса.

В этих условиях необходимо оптимизировать нерациональные расходы бюджета на различные госпрограммы. Но пожалуй, единственным надежным источником пополнения бюджета может быть квазигосударственный сектор, который, по идее, уже обязали в 2020 году изменить дивидендную политику и перечислять правительству до 50% доходов. Этот сектор за 15 лет своего существования лишь поглощал огромные бюджеты и не давал никакой отдачи.

В общем, правительству предстоит переоценить экономическую модель, которая сложилась (ведь невозможно сказать, что строили!) за последние 30 лет. И чем дольше продлится шторм на рынке нефти, тем лучше.

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