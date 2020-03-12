Нур-Султан. 12 марта. КазТАГ – Мадина Алимханова. Вопрос об отмене расширенного заседания политсовета Nur Otan находится на рассмотрении, сообщил заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов.

«Этот вопрос (отмена расширенного заседания политсовета Nur Otan – КазТАГ) обсуждается, как решение принято будет, мы вас поставим в известность», — сказал Тугжанов на брифинге в четверг.

Проведение расширенного заседания политсовета партии Nur Otan планировалось на 18 марта, однако, с 13 марта в Казахстане вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий в связи с угрозой распространения коронавируса.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. По последним данным, зарегистрировано более 119 тыс. заболевших в нескольких странах и более 4,2 тыс. смертельных случаев.