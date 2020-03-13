Казахстан, Кыргызстан и Россия могут перевести контрактные обязательства в национальные валюты

Алматы. 13 марта. КазТАГ – Казахстан, Кыргызстан и Россия могут перевести контрактные обязательства в национальную валюту, сообщает КирТАГ.

«Правительство совместно с Национальным банком проводит активную работу с крупными компаниями, покупающими валюту с рынка для оплаты за поставленный товар в долларах США, а также с компаниями, импортирующими подакцизные группы товаров; совместно с правительствами Республики Казахстан и Российской Федерации рассматриваются вопросы с целью перевода контрактных обязательств предпринимателей сторон на работу в национальных валютах. В такой период правительство продолжит проводимую политику. Самое главное – усилит политику поддержки отечественных предпринимателей и бизнеса. В случае необходимости будут введены дополнительные меры поддержки. Среди таких мер: усиление работы по поддержке и участия отечественных компаний в процессах государственных закупок, рассмотрение возможности продления моратория на проверки бизнеса сроком еще на 1 год (до 2022 года). С текущего года сократится число контрольных мероприятий со стороны ГНС. В случае выполнения компаниями обязательств по налогам, проверки будут переведены на дистанционный режим», — премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев в ходе совещания по вопросам стабилизации последствий снижения курса национальной валюты в пятницу.

Абылгазиев продолжил, что в части финансовой поддержки будет проведен анализ по кредитным обязательствам в иностранный валюте в банках страны. Будет усилена поддержка бизнеса в вопросах поставки социально-значимых товаров.

Премьер-министр отметил, что в условиях изменяющейся динамики экономической активности в странах — основных наших торговых партнеров, необходимо проводить детальный мониторинг ситуации, просчитывать и идти на решительные шаги. Он также подчеркнул важность рационального использования бюджетных средств с сокращением расходов и экономии средств, с учетом финансирования запланированных социальных обязательств и приоритетных направлений государства.

Напомним, 9 марта доллар США резко подорожал в обменниках Казахстана, в некоторых обменных пунктах продажа иностранной валюты была приостановлена. Эксперты связывают ситуацию с отказом Казахстана, России и других государств, не входящих в организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) , ввести дополнительные ограничения добычи нефти.

На фоне происходящего под председательством президента РК Касым-Жомарта Токаева состоялось оперативное совещание с руководством правительства и органов, подотчетных главе государства. Были обсуждены вопросы финансово-экономической ситуации в мире и ее влияния на экономику Казахстана. Президент дал ряд конкретных поручений правительству, Национальному банку и другим государственным органам. Ожидается, что правительство внесет предложения по уточнению республиканского бюджета на 2020-2022 годы. Позже в своем Twitter Токаев заверил, что государство исполнит свои обязательства перед населением.

10 марта Нацбанк РК повысил базовую ставку с 9,25% до 12%. Центробанк провел валютные интервенции и заявил о намерении повторить их при необходимости.

В этот же день Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) повысил максимальную рекомендуемую ставку по несрочным депозитам с 9,5% до 12,5%, по срочным вкладам на три и шесть месяцев – с 10,3% до 13%, по сберегательным вкладам на три месяца – с 12,7% до 13%. При этом в КФГД отметили, что банки второго уровня (БВУ) вправе сохранить действующие ставки по депозитам на прежнем уровне или повысить их позже.

Вслед за КФГД 11 марта некоторые казахстанские банки повысили ставки по несрочным и сберегательным депозитам.