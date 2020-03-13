Цены на золото рухнули по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в четверг

Алматы. 13 марта. КазТАГ – Цена за тройскую унцию золота по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в четверг составила $1570,7.

Относительно утреннего фиксинга в четверг стоимость тройской унции в долларовом выражении понизилась на 65,95.

Стоимость унции золота в евро составила 1410,96 (-46,15), а в британских фунтах – 1246,35 (-37,93).

Результаты фиксинга используются как ориентир при торгах фьючерсами золота по всему миру. В определении цены участвуют пять финансовых институтов, между которыми осуществляется физическая поставка золота.