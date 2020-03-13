Крупнейший с 1987 года обвал произошел на рынках США

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Алматы. 13 марта. КазТАГ – Крупнейший с 1987 года обвал произошел на рынках США, передает корреспондент агентства.

Главные американские индексы по итогам торгов на Нью-Йорской фондовой бирже упали более чем на 10%.

В частности, индекс S&P 500 снизился на 9,51%, NASDAQ обрушился на 9,43%, а Dow Jones – на 9,99%.

Более худший обвал происходил на американских рынках в «черный понедельник» 1987 года, когда индекс Dow Jones упал на 22,61%, побив исторический минимум.

Инвесторы связывают ситуацию с отсутствием четкого плана президента США Дональда Трампа по выправлению экономической ситуации.

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