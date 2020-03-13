Нур-Султан. 13 марта. КазТАГ – Дезинфекцию общественных автобусов начали проводить на конечных остановках в Нур-Султане, сообщает пресс-служба компании City Transportation Systems (CTS).

«С 13 марта 2020 года в автобусном парке №1 началась обработка подвижного состава дезинфицирующими средствами. Данный автобусный парк обслуживает 70 маршрутов, из них 40 городских, шесть экспресс и 24 пригородных. Количество автобусов в автопарке – 661 единиц. С сегодняшнего дня на конечных остановках водители автобусов начали дважды в день дезинфицировать специальным раствором места, которые находятся в тесном контакте с пассажирами, это подлокотники, ручки, сиденья и валидаторы», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

Название таблеткообразного раствора – «С01». Производство – Республика Казахстан. В компании заверили, что дезраствор не вызывает аллергических реакций и не имеет специфических запахов.

«После окончания смены маршруты выезжают на мойку, где так же все обрабатываются мойщиками», — сказано в сообщении.

Отмечается, что ежедневно на линию в Нур-Султане выезжают около 800 автобусов.

«На данный момент все маршруты курсируют согласно утвержденному графику. Для обеспечения обработки автобусов на конечных остановках, дезинфицирующими растворами, компанией CTS направлены письма во все автобусные парки столицы», — добавили в пресс-службе.