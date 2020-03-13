Fitch подтвердило рейтинги четырех банков РК в иностранной собственности

Алматы. 13 марта. КазТАГ – Валентина Владимирская. Fitch Ratings подтвердило рейтинги Торгово-промышленного банка Китая в Алматы, AltynBank, Альфа-Банк Казахстан и Home Сredit Bank, сообщило агентство.

«Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) АО «Торгово-промышленный банк Китая в Алматы» (ICBCK) на уровне «BBB +», АО «AltynBank» на уровне «BBB-», АО «ДБ «Альфа-Банк» (Казахстан) на уровне «BB-» и ДБ АО Home Сredit Bank на уровне «B+». Прогноз – «стабильный». Одновременно Fitch повысило рейтинг жизнеспособности (VR) Altyn до «bb» с «bb-», — говорится в сообщении Fitch, распространенном в пятницу.

Fitch рассматривает Торгово- промышленный банк Китая в Алматы как глубоко интегрированную дочернюю компанию ICBC. Совокупные активы банка в основном — инвестиционного кредитного качества, а обесцененных кредитов нет на конец 2019 г. Нормативы регулятивного капитала банка составляли исключительно высокие 88%, что отражает низкий уровень риска по высококачественным активам. Ликвидные активы покрывали счета клиентов на высокие 90%.

Качество активов AltynBank поддерживается структурой активов с низким уровнем риска. На конец третьего квартала 2019 г. около 60% общих активов были представлены ценными бумагами (ЦБ) в основном инвестиционного качества, а также денежными средствами и краткосрочными межбанковскими размещениями. По мнению Fitch, качество розничных кредитов также приемлемо, несмотря на темпы роста, превышающие рыночные, в последние два года (57% в 2019 г.). Капитализация поддерживается здоровым удержанием прибыли, умеренным общим ростом кредитования (Fitch ожидает около 20% в 2020 году) и политикой удержания дивидендов до конца 2021 г. Банк финансируется за счет средств клиентов (84% от общего объема обязательств на конец третьего квартала 2019). Несмотря на их высокую концентрацию (20 крупнейших клиентов составляли 41% от общего объема обязательств), они исторически стабильны. Кроме того, банк в последнее время все больше средств получает от состоятельных розничных клиентов.

Качество активов Альфа-Банк Казахстан подкрепляется 45% активов в основном инвестиционного уровня на конец 2019 г. Обесцененные кредиты сократились до 3% от общего объема кредитов на конец 2019 г. Риски, связанные с быстро растущим розничным портфелем (17% активов), снизились из-за осторожного андеррайтинга. Банк в основном финансируется за счет средств клиентов (80% пассивов на конец 2019 г.), из которых беспроцентные текущие счета составляют 46%. Концентрация повышена, на 20 крупнейших клиентов приходится 28% от общего объема депозитов, буфер ликвидности достаточен, покрывая около 50% счетов клиентов на конец 2019 года.

VR (рейтинг жизнеспособности) Home Сredit Bank ограничен чувствительным к цене финансированием и сосредоточен на необеспеченном потребительском кредитовании, что может поставить под угрозу эффективность деятельности банка в периоды стресса. Коэффициент просроченной задолженности банка — умеренные 4% -5% в 2017-2019 гг. Соотношение собственного капитала и активов – стабильное, 19% и, по ожиданиям Fitch, останутся стабильным, поскольку удержание прибыли должно компенсировать ожидаемый рост кредитования до двузначных показателей в 2020 г. У банка — самая высокая стоимость фондирования на рынке (10% в 2019 г. по сравнению с четырьмя % в среднем по рынку), 33% розничных счетов в обязательствах и значительная зависимость от оптовых заимствований. Ликвидные активы банка (23% от общего объема обязательств) достаточны для покрытия 12-месячного погашения задолженности оптового рынка (12% от общего объема обязательств). Это без учета внутригруппового финансирования (5%), которое при необходимости может быть продлено. Риски ликвидности снижаются и за счет среднемесячных поступлений от погашения кредитов (около 7% от общего объема обязательств) и условного доступа банка к групповому финансированию.

Рейтинг Торгово-промышленного банка Китая в Алматы может быть повышен, если повысится страновой потолок Казахстана и понижен в случае понижение странового потолка.

Любой признак ослабления поддержки AltynBank материнской компанией может привести к снижению рейтинга РДЭ банка.

Потенциал роста для VR Альфа-Банк (Казахстан) ограничен сложной операционной средой, небольшой франшизой и большим аппетитом к росту. Рейтинг банка может быть понижен, если значительно ухудшится качество активов или капитализация.

Для повышения уровня РДЭ Home Сredit Bank потребуется повышение рейтинга материнской компании и ее поддержки, или повышение самостоятельной кредитоспособности, более сильный профиль финансирования при сохранении рекордного устойчивого качества активов и стабильно высокой прибыльности.