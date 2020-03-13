Алматы. 13 марта. КазТАГ – Мадина Алимханова. Митинг против кодекса о здоровье запретили в Алматы из-за коронавируса, сообщил организатор митинга врач Каиргали Конеев.

«Только что вышел из акимата. Нам запретили проводить митинг против кодекса на основании коронавируса», — сообщил Конеев агентству КазТАГ в пятницу.

Ранее акимат Алматы разрешил проведение митинга за кинотеатром «Сары-Арка» с 11 до 13 часов 15 марта.

«Сегодня стало известно от других акиматов, что все города, кроме Алматы, нам отказали в митинге против Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения. Митинг 15 марта будет только в Алматы. Нам отказали следующие города, и митинга не будет в этих городах на 15 марта против антинародного кодекса: Актау, Шымкент, Караганда, Усть-Каменогорск, Нур-Султан. Выступление в указанных городах 15 марта будут считаться несанкционированными и повлечет за собой административное наказание. Санкционировано (разрешено — КазТАГ) только в Алматы и только в этом городе пройдет митинг против антинародного кодекса от минздрава», — написал Конеев на своей странице в facebook 11 марта.

При этом он отметил, что проводить митинги планировалось ежемесячно до принятия кодекса.

«В дальнейшем мы планируем до подписания Кодекса Президентом, устраивать митинги ежемесячно. Об этом я озвучил министру Биртанову на заседании круглого стола. Мы будем добиваться разрешения и в других регионах в дальнейшем. После вступления в законную силу антинародного кодекса нет существования народа Казахстана, начнется наше истребление нашим же минздравом», — написал Конеев.