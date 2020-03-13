Митинг против кодекса о здоровье запретили в Алматы из-за коронавируса

Новости 37 0

Алматы. 13 марта. КазТАГ – Мадина Алимханова. Митинг против кодекса о здоровье запретили в Алматы из-за коронавируса, сообщил организатор митинга врач Каиргали Конеев.

«Только что вышел из акимата. Нам запретили проводить митинг против кодекса на основании коронавируса», — сообщил Конеев агентству КазТАГ в пятницу.

Ранее акимат Алматы разрешил проведение митинга за кинотеатром «Сары-Арка» с 11 до 13 часов 15 марта.

«Сегодня стало известно от других акиматов, что все города, кроме Алматы, нам отказали в митинге против Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения. Митинг 15 марта будет только в Алматы. Нам отказали следующие города, и митинга не будет в этих городах на 15 марта против антинародного кодекса: Актау, Шымкент, Караганда, Усть-Каменогорск, Нур-Султан. Выступление в указанных городах 15 марта будут считаться несанкционированными и повлечет за собой административное наказание. Санкционировано (разрешено — КазТАГ) только в Алматы и только в этом городе пройдет митинг против антинародного кодекса от минздрава», — написал Конеев на своей странице в facebook 11 марта.

При этом он отметил, что проводить митинги планировалось ежемесячно до принятия кодекса.

Банки стали беднее Банки стали беднее
1754

«В дальнейшем мы планируем до подписания Кодекса Президентом, устраивать митинги ежемесячно. Об этом я озвучил министру Биртанову на заседании круглого стола. Мы будем добиваться разрешения и в других регионах в дальнейшем. После вступления в законную силу антинародного кодекса нет существования народа Казахстана, начнется наше истребление нашим же минздравом», — написал Конеев.

Похожие материалы:

  1. Жители Актау пожаловались на резкий скачок цен на помидоры и огурцы из-за коронавируса
  2. ВОЗ назвала две основные меры предосторожности для защиты от коронавируса
  3. Кинотеатры Казахстана выступили против карантина из-за коронавируса
  4. Казахстан выступил против дополнительного ограничения добычи нефти из-за коронавируса
  5. Минздрав не считает необходимым вводить в Алматы режим ЧС из-за коронавируса

Новости партнеров

Загрузка...