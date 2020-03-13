Индия импортировала рекордный объем дешевого СПГ благодаря вспышке коронвируса

Алматы. 13 марта. КазТАГ – Индия импортировала рекордный объем дешевого сжиженного природного газа (СПГ) благодаря вспышке коронвируса, сообщает Downtoearth.

«В в феврале Индия импортировала рекордное количество дешевого СПГ на фоне глобальной паники из-за новой вспышки коронавируса», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что пока Китай боролся с коронавирусом, экономическая активность в стране замедлилась, что привело к сокращению импорта СПГ на 34%.

«Воспользовавшись этим, Индия закупила дешевые грузы и в итоге получила рекордные 42 поставки за месяц – САмый высокий уровень, наблюдаемый с тех пор, как страна начала импорт. Индия также приняла некоторые австралийские грузы, первоначально предназначенные для Китая», — говорится в ежемесячном отчете BNEF Global LNG за март 2020 года.

Как сообщается, мировой импорт СПГ в феврале составил 31,4 млн тонн, что на 6,2% меньше, чем в январе, но на 18% больше, чем в прошлом году.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. По последним данным, зарегистрировано более 127 тыс. заболевших в нескольких странах и более 4,6 тыс. смертельных случаев. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила глобальную пандемию коронавируса.