Власти Алматы обещают не ограничивать работу торговых точек из-за коронавируса

Алматы. 13 марта. КазТАГ – Владимир Радионов. Чиновники пообещали не ограничивать работу торговых точек в Алматы из-за ситуации с коронавирусом.

«Ответственно заявляем, что ограничивать работу продуктовых гипермаркетов, магазинов и рынков мы не будем», — заявил на брифинге в пятницу руководитель управления предпринимательства и инвестиций Алматы Еркебулан Оразалин.

Он призвал горожан не поддаваться панике.

«Если в рабочем коллективе магазина будут выявлены заболевшие, все работники будут отправлены на карантин, само помещение пройдет дезинфекцию и продолжит работу в прежнем режиме», — сказал представитель акимата.

Также он отметил, что у крупных торговых сетей запас продуктов составляет полуторамесячную норму.

«Это не значит, что через полтора месяца продукты закончатся. Это нормальная практика бизнеса», — заверил Оразалин.

Отвечая на вопрос, чиновник отметил, что он лично запаса продуктов для своей семьи не делал, при этом добавил, что никаких ограничений по закупке горожанами товаров вводиться не будет.