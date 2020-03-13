Караганда. 13 марта. КазТАГ – Жительницу Балхаша подозревают в рассылке фейка о «трехстах зараженных коронавирусом», сообщает пресс-служба департамента полиции (ДП) Карагандинской области.

«12 марта при мониторинге мессенджера WhatsApp выявлен факт заведомо ложной информации о принудительном выселении из общежития студентов Балхашского медицинского колледжа и подготовке помещения к заселению 300 человек якобы зараженных короновирусом. (…) По результатам проведенных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления установлена 50-летняя жительница города Балхаш», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

Начато досудебное расследование по части 2 статьи 274 (распространение заведомо ложной информации с использованием сетей телекоммуникаций) УК РК.