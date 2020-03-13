Нур-Султан. 13 марта. КазТАГ — Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил правительству перейти к системе прямого закупа товаров, работ и услуг, сообщает пресс-служба Акорды.

«Под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание штаба оперативного реагирования, в котором приняли участие руководители правительства и ряда государственных органов. (…) Правительству поручено перейти к системе прямого и прозрачного закупа товаров, работ и услуг без посредников, прежде всего, у отечественных производителей», — говорится в сообщении в пятницу.