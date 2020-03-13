Казахстан временно ограничил пересечение границ с РФ и КР по внутренним документам

Нур-Султан. 13 марта. КазТАГ – Казахстан временно ограничил пересечение границ с Россией и Кыргызстаном по внутренним документам, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел РК.

«Правительством Республики Казахстан принято решение о временном ограничении использования внутренних документов для граждан Республики Казахстан (удостоверение личности, свидетельство о рождении), Российской Федерации (паспорт гражданина РФ), Кыргызской Республики (ID-карта) при пересечении казахстанско-российской, казахстанско-кыргызской государственной границы», — говорится в сообщении, распространенном в пятницу в связи с ситуацией с коронавирусом.