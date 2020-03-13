Коронавирус найден у двух граждан Казахстана, прибывших из Германии – Биртанов

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Нур-Султан. 13 марта. КазТАГ – Махамбет Абжан/Владимир Радионов. Коронавирус найден у двух граждан Казахстана, прибывших из Германии, сообщил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов.

«Мы три месяца вели борьбу, чтобы не допустить эту инфекцию в Казахстан. Мы получили положительный результат у двух граждан Казахстан, прибывших их Германии. У них выявлена коронавирусная инфекция. Они помещены в стационар (в Алматы – КазТАГ). Клинические симптомы отсутствуют, чувствуют хорошо. Подготовлены койки, есть медпрепараты, персонал прошел подготовку», — сказал Биртанов в пятницу.

Он отметил, что в Казахстане утвержден план «Б» по борьбе с распространение коронавируса, который вступил в силу.

«Поиски и изоляция контактных лиц идут», — добавил Биртанов.

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