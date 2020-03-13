Преподаватели ЮКГПУ просят Токаева восстановить экс-ректора Каирбекову в должности

Шымкент. 13 марта. КазТАГ – Преподаватели Южно-Казахстанского государственного педагогического университета (ЮКГПУ) написали заявление, в котором просят президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева восстановить экс-ректора вуза Анар Каирбекову в должности.

«Мы просим вас прислушаться к обращению всего коллектива нашего университета, который является кузницей педагогических кадров региона, и настоятельно просим вас вернуть на должность ректора Анар Каирбекову», — говорится в обращении сотрудников вуза, полный текст которого опубликован в Facebook.

По словам авторов письма, до прихода Каирбековой в вузе действовала система, при которой у профессорско- преподавательского состава (ППС) «не было возможности высказывать свое мнение, при малейшем неподчинении разными интригами вынуждали уйти с работы, фактически превратив государственный университет в свой частный вуз».

«Под любыми предлогами с ППС систематически собирались денежные средства (для комиссии, для открытия специальности, для различных мероприятий, как университетского масштаба, так и для личных нужд). Заявляем, что вышеозвученную систему поборов нарушила Анар Каирбекова, которую из-за необоснованного заявления, организованного по поручению некоторых лиц министерства образования и ученого совета из 7-10 преподавателей, которое можно назвать клеветой, сняли ее с должности ректора. К слову, никакого служебного расследования, комиссии, общего собрания не было проведено. Наше мнение никто не спросил, просто уволили, мы так и не поняли ничего или за что ее уволили», — указывается в документе.

При этом, отмечается, что Каирбекова, выполняя поручение Токаева, «за три месяца работы в должности ректора повысила мизерную заработную плату преподавателей».

«С целью мотивации два раза была выдана премия в размере оклада, раньше мы не получали премий, а также проводилась оплата сверхурочных часов ППС на основании их заявлений, которые привлекались к работе по производственной необходимости. Была начата работа по поднятию рейтинга нашего вуза. Она проработала всего три месяца и вместо того, чтобы поддержать все начинания ее сняли с должности. Коллектив университета считает, что заявления группы лиц из 7 -10 человек, назвавшихся членами ученого совета, это клевета!» — подчеркивается в письме на имя Токаева.

Одна из преподавателей вуза, которая, опасаясь проблем с действующим руководством, попросила не называть ее имя, позвонив в редакцию, подтвердила достоверность сказанного в письме на имя главы государства.

«Каирбекову убрали потому, что она могла вскрыть коррупционные схемы этой группы лиц. Именно поэтому Каирбекову не впустили в ее кабинет, когда она хотела забрать свои вещи, и именно поэтому взломали двери ее кабинета – чтобы изъять оттуда документы, которые за три месяца ей предоставили родственники пострадавших студентов в качестве улик», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, увольнение Каирбековой вновь отбросило вуз назад.

«За те три месяца, когда она возглавляла наш вуз, мы успели почувствовать себя людьми – она показала нам, что преподаватели достойны уважения. Прекратились поборы. Мы впервые ощутили на себе заботу и внимание со стороны руководства, чего не было до ее прихода, и чего нет сейчас – когда она ушла», — сказала преподаватель ЮКГПУ.

Рядовые сотрудники не согласны с тем, что вменяемые Каирбековой нарушения на самом деле являются таковыми.

«Те, кто ее сместили, три месяца пытались собрать на нее компромат. Вменяют ей то, что она якобы «не так» одевалась – так она, как активный руководитель, и должна одеваться удобно, потому что она не просиживала все время в кабинете, а все время ходила по аудиториям и общалась со студентами, с преподавателями, чего не делало прежнее руководство. Ее любят все студенты – она больше всех за них переживала. И то, что ее после всего этого не пускали в здание – это не просто неуважение, это элементарное отсутствие воспитания и приличия со стороны тех, кто давали такое распоряжение», — считает собеседница агентства.

Напомним, в августе 2019 года Каирбекова, возглавлявшая на тот момент департамент административной работы и государственных закупок министерства образования и науки, заявила о коррупции в МОН. Она обвинила ответственного секретаря ведомства Арына Орсариева и вице-министров Рустема Бигари и Фатиму Жакыпову в коррупции. В итоге Каирбекову уволили, однако позже восстановили в должности, после чего назначили ректором ЮКГПУ, откуда она также была уволена спустя несколько месяцев работы.