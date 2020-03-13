Нур-Султан. 13 марта. КазТАГ – Коронавирус обнаружен у прибывшей в Нур-Султан из Милана, сообщил министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов.

«На данный момент дополнительная у нас поступила информация о положительном тесте, выявлении еще одного пациента, прибывшего из Италии, из города Милан – женщина, которая прибыла в город Нур-Султан 12 марта, в соответствии с действующим алгоритмом она была помещена с аэропорта на карантинный объект, и у нее в крови обнаружен положительный тест на коронавирус», — сказал Биртанов на пресс-конференции в пятницу.