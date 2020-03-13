Продажа доллара приостановлена вторые сутки во многих обменниках Казахстана

Алматы. 13 марта. КазТАГ – Продажа доллара приостановлена вторые сутки во многих пунктах обмена валют Казахстана, передает корреспондент агентства со ссылкой на данные Kurs.kz.

Продажа долларов до сих пор приостановлена в большинстве обменников Нур-Султана, Алматы и Шымкента.

На момент подготовки данного материала в Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляла Т401,4, а продажи (в тех обменных пунктах, где продажа есть) – Т403.

В Алматы $1 в пунктах обмена валют в среднем покупают по Т400,8, а продают по Т403,1.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в обменниках составляет Т400,7, а продажи – Т402.

Официальный курс доллара США, установленный на пятницу Национальным банком Казахстана, составляет Т399,24.

Отметим, что продажа доллара во многих обменниках Казахстана была приостановлена 12 марта.

Напомним, 9 марта доллар США резко подорожал в обменниках Казахстана, в некоторых обменных пунктах продажа иностранной валюты была приостановлена. Эксперты связывают ситуацию с отказом Казахстана, России и других государств, не входящих в организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) , ввести дополнительные ограничения добычи нефти.

На фоне происходящего под председательством президента РК Касым-Жомарта Токаева состоялось оперативное совещание с руководством правительства и органов, подотчетных главе государства. Были обсуждены вопросы финансово-экономической ситуации в мире и ее влияния на экономику Казахстана. Президент дал ряд конкретных поручений правительству, Национальному банку и другим государственным органам. Ожидается, что правительство внесет предложения по уточнению республиканского бюджета на 2020-2022 годы. Позже в своем Twitter Токаев заверил, что государство исполнит свои обязательства перед населением.

10 марта Нацбанк РК повысил базовую ставку с 9,25% до 12%. Центробанк провел валютные интервенции и заявил о намерении повторить их при необходимости.

В этот же день Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) повысил максимальную рекомендуемую ставку по несрочным депозитам с 9,5% до 12,5%, по срочным вкладам на три и шесть месяцев – с 10,3% до 13%, по сберегательным вкладам на три месяца – с 12,7% до 13%. При этом в КФГД отметили, что банки второго уровня (БВУ) вправе сохранить действующие ставки по депозитам на прежнем уровне или повысить их позже.

Вслед за КФГД 11 марта некоторые казахстанские банки повысили ставки по несрочным и сберегательным депозитам.