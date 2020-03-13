Порядка 100 прибывших из стран с коронавирусом находятся на карантине в Нур-Султана

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Нур-Султан. 13 марта. КазТАГ – Махамбет Абжан. Порядка 100 прибывших из стран с коронавирусом находятся на карантине в Нур-Султана, сообщила руководитель столичного управления общественного здравоохранения Нур-Султана Сауле Кисикова.

«Я еще раз хочу уточнить, на карантине находятся лица, прибывшие из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу. То, что сказать, что у них у всех взяты лабораторные исследования и ни у кого из них подтверждения данного вируса не было. Поэтому выдерживается (срок – КазТАГ) карантина – 14 дней. Потому что по стандартам нашим может появиться клиника, контакт в той стране по эпидемиологически неблагоприятной ситуации. С этими лицами, возможно, будет завоз, занос. Поэтому мы их изолируем на 14 дней. Порядка 100 человек. Это город Нур-Султан», — сказала Кисикова на пресс-конференции в акимате Нур-Султана в пятницу.

Она отметила, что эти лица содержатся в «отдельно стоящем стационаре».

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