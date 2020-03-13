Не менее Т300 млрд поручил выделить Токаев на реализацию дорожной карты занятости

Нур-Султан. 13 марта. КазТАГ — Не менее Т300 млрд поручил выделить президент РК Касым-Жомарт Токаев на реализацию дорожной карты занятости, сообщает пресс-служба Акорды.

«Под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание штаба оперативного реагирования, в котором приняли участие руководители правительства и ряда государственных органов. (…) Глава государства дал поручение выделить не менее Т300 млрд на реализацию дорожной карты занятости, предусматривающей ремонт инфраструктурных, социальных объектов, дорог местного значения с использованием местных товаров и рабочей силы», — говорится в сообщении в пятницу.

Также сообщается, что правительство совместно с крупными отечественными предприятиями разработает целевые антикризисные планы по поддержанию и расширению производства, сохранению рабочих мест.