Товарные запасы полностью покрывают потребности населения РК по всем продуктам – Токаев

Нур-Султан. 13 марта. КазТАГ — Президент РК Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что товарные запасы полностью покрывают потребности населения Казахстана по всем продуктам, сообщает пресс-служба Акорды.

«Под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание штаба оперативного реагирования, в котором приняли участие руководители правительства и ряда государственных органов. (…) Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, товарные запасы полностью покрывают потребности населения Казахстана по всем продуктам потребления, никакой угрозы дефицита не существует», — говорится в сообщении в пятницу.

Как отмечается, акимы регионов должны проводить активную работу по контролю над ценами на продукты питания и услуги.

Президент также призвал государственные органы уделить особое внимание информационно-разъяснительной работе, в том числе в социальных сетях, для предотвращения паники и слухов, порождающих ажиотажный спрос на отдельные товары.