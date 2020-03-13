Алматы. 13 марта. КазТАГ – Недельное падение цены на нефть марки Brent стало самым большим с 1991 года, сообщает CNBC.

«Недельное падение цены на нефть марки Brent стало самым большим с 1991 года, а недельное падение цены на West Texas Intermediate (WTI) – самым большим с 2008 года. Падение было вызвано паникой по поводу снижения спроса из-за вспышки коронавируса», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что нефть марки Brent упала на 67 центов, или на 2% – до $32,55 за баррель к 01.26 по Гринвичу после падения более чем на 7% в четверг. Недельное падение цены на Brent составит 28%. Это самое большое недельное снижение с 18 января 1991 года, когда цена упала на 29% во время первой войны в Персидском заливе.

По информации издания, нефть марки WTI подешевела на 66 центов, или на 2,1% – до $30,84 за баррель после того, как днем ранее цена на нее снизилась более чем на $1. Недельное снижение цены на WTI составит 25% и будет самым большим с 19 декабря 2008 года, когда цена упала на 27% в разгар мирового финансового кризиса.

Как сообщается, поток дешевой нефти на рынок из Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов усиливает давление на цены после того, как на прошлой неделе попытка договориться с Россией о дополнительном сокращении добычи закончилась неудачей.

«В связи с тем, что коронавирус вызвал первое за последние годы падение мирового спроса на нефть, увеличение добычи нефти в Саудовской Аравии и России может привести к переизбытку поставок в 4 млн баррелей в день», — сообщила аналитическая группа Eurasia Group.

Как отмечает издание, 4 млн баррелей – это около 4% ежедневного мирового потребления до начала вспышки коронавируса в Китае.

Как сообщается, на цены на нефть также повлияло рекордное снижение на фондовых рынках: японский Nikkei 225 упал на 10% в пятницу после того, как на фондовых рынках США произошло самое большое падение после Черного понедельника в 1987 году в четверг.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. По последним данным, зарегистрировано более 127 тыс. заболевших в нескольких странах и более 4,6 тыс. смертельных случаев.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила глобальную пандемию коронавируса.