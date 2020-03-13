Стационар для лиц с подозрением на коронавирус выделили за пределами Нур-Султана

Нур-Султан. 13 марта. КазТАГ – Махамбет Абжан. Стационар для лиц с подозрением на коронавирус находится за пределами Нур-Султана, сообщила руководитель управления общественного здравоохранения столицы Сауле Кисикова.

«Для диагностики коронавирусной инфекции и в дальнейшем при регистрации лабораторно подтвержденного случая коронавирусной инфекции для лечения этих лиц выделен отдельный стационар, провизорный стационар, находящийся в отдельно стоящем здании за пределами города», — сообщила Кисикова в пятницу в акимате Нур-Султана.

Она выразила уверенность, что поэтому «пересечения» больных коронавирусом «с другими заболеваниями» не будет.