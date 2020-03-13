Алматы. 13 марта. КазТАГ – Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала две основные меры предосторожности для защиты от коронавируса, передает корреспондент агентства.

«Основные меры предосторожности для защиты от коронавируса: регулярно обрабатывайте руки спиртосодержащим средством или мойте их с мылом; при кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя», — говорится в сообщении ВОЗ.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. По последним данным, зарегистрировано более 127 тыс. заболевших в нескольких странах и более 4,6 тыс. смертельных случаев. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила глобальную пандемию коронавируса.