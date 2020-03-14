Доллар подорожал в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Алматы. 14 марта. КазТАГ – Курс доллара США в субботу относительно данных за пятницу подорожал в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т408,1, а продажи – Т409,4.

В Алматы $1 в пунктах обмена валют покупают в среднем по 408, а продают по Т409,7.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в обменниках составляет Т406,9, а продажи – Т409,6.

Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на пятницу, составляет Т405,5.