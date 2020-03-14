Этап Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку отменен из-за коронавируса

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Нур-Султан. 14 марта. КазТАГ — Этап Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку отменен из-за коронавируса, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) РК.

«Лицензионный этап Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку отменен из-за коронавируса. Международный турнир остановили накануне финальных стартов. Сегодня, 14 марта, должны были состояться первые финалы», — говорится в сообщении, распространенном в субботу.

НОК отмечает, что Казахстан должен был быть представлен в четырех финалах: Нариман Курбанов (упражнения на коне), Милад Карими (вольные упражнения, брусья), Дмитрий Патанин (вольные упражнения). Теперь команда вылетит в Казахстан раньше — сегодня, 14 марта.

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