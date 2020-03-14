Нур-Султан. 14 марта. КазТАГ — В Казахстане изолировали контактировавших с заболевшими коронавирусом, сообщает пресс-служба комитета качества и безопасности товаров и услуг (ККБТУ) министерства здравоохранения (МЗ) РК.

«Уважаемые казахстанцы, за прошедшие сутки в стране не выявлено случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Число заболевших — 4 человека. Они находятся в карантине под строгим наблюдением медиков. Контактные с ними граждане установлены и взяты на контроль. Дальнейшие мероприятия по профилактике и борьбе с COVID-19 в республике продолжаются в полном объеме», — говорится в сообщении, распространенном в субботу.