В Казахстане изолировали контактировавших с заболевшими коронавирусом

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Нур-Султан. 14 марта. КазТАГ — В Казахстане изолировали контактировавших с заболевшими коронавирусом, сообщает пресс-служба комитета качества и безопасности товаров и услуг (ККБТУ) министерства здравоохранения (МЗ) РК.

«Уважаемые казахстанцы, за прошедшие сутки в стране не выявлено случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Число заболевших — 4 человека. Они находятся в карантине под строгим наблюдением медиков. Контактные с ними граждане установлены и взяты на контроль. Дальнейшие мероприятия по профилактике и борьбе с COVID-19 в республике продолжаются в полном объеме», — говорится в сообщении, распространенном в субботу.

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