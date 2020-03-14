Главный санврач РК изменил список неблагополучных по коронавирусу стран

Нур-Султан. 14 марта. КазТАГ — Главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин изменил список неблагополучных по коронавирусу стран, сообщает пресс-служба комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг (ККБТУ) министерства здравоохранения (МЗ) РК.

В категории 1А (карантин 14 дней в стационаре) теперь находятся Иран и Италия. В категории 1Б (домашний карантин 14 дней) будут КНР, Южная Корея, Германия, Испания, Франция. В категории 2 (наблюдение медработников по месту проживания): Австрия, Бельгия, Дания, Катар, Норвегия, Нидерланды, ОАЭ, Швейцария, Швеция. В категории 3 (учет): Азербайджан, Великобритания, Ирак, Люксембург, Словения, США, Чехия. Постановление вступает в силу с полуночи 17 марта.