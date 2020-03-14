Алматы. 14 марта. КазТАГ — Полиция Казахстана перешла на особый режим службы, сообщает информационный медиа-портал polisia.kz.

«В связи с распространением коронавирусной инфекции личный состав органов внутренних дел переведен на особый режим несения службы. Усилены меры по обеспечению правопорядка, увеличена плотность пеших нарядов полиции и Национальной гвардии, а также охрана стратегических и особо важных государственных объектов. Отменены встречи и мероприятия с участием большого количества людей, ограничены выезды и служебные командировки сотрудников за рубеж. На всех уровнях необходимо обеспечить оперативную и четкую координацию служб и подразделений МВД с органами здравоохранения. Сотрудники полиции, службы спасения и военнослужащие Национальной гвардии уже сейчас оказывают полное и всестороннее содействие медицинским службам при карантинных мероприятиях. Это в том числе сопровождение в медучреждения граждан, прибывающих из стран с неблагополучной коронавирусной обстановкой», – сказал в субботу министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев на совещании с участием руководства МВД, его служб, а также департаментов полиции, по чрезвычайным ситуациям, уголовно-исполнительной системы и учебных заведений министерства.