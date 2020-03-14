Алматы. 14 марта. КазТАГ — В Алматы отменено более 600 мероприятий из-за коронавируса, сообщает региональная служба коммуникаций города.

«Согласно утвержденному плану управления культуры на первое полугодие 2020 года было запланировано более 40 мероприятий. Из них на сегодняшний день были отменены 14 и 26 перенесены на второе полугодие текущего года. Согласно календарному плану культурно-массовых мероприятий по городу Алматы был проведен мониторинг, по итогам которого только на март-апрель месяцы отменены по культурно-зрелищным организациям 211 и по театрам 383 мероприятия. Всего по городу отменено более 608 мероприятий», — говорится в сообщении в субботу.

В РСК Алматы добавили, что на сегодняшний день в южной столице также не работают все кинотеатры, зоопарки, музеи и библиотеки.