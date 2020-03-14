Работа МЦПС «Хоргос» приостановлена

Новости 94 0
Мир в форме поражения Мир в форме поражения
1662

Алматы. 14 марта. КазТАГ — Работа Международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос» приостановлена, сообщает пресс-служба акимата Алматинской области

«В целях профилактики коронавируса Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос» с 15 марта приостановит работу», — говорится в сообщении в субботу.

В ведомстве отметили, что его работа приостановлена до особого распоряжения.

«Даже если китайская сторона начнет свою деятельность, казахстанская часть будет закрыта», — добавили в пресс-службе акимата Алматинской области.

Похожие материалы:

  1. В Казахстане приостановлена работа детских секций и кружков
  2. МЦПС «Хоргос» закрыт до середины марта – администрация
  3. Упрощение перехода через «Хоргос» должно сопровождаться максимальной безопасностью
  4. Продажа долларов в очередной раз приостановлена в большинстве обменников Казахстана
  5. Продажа доллара приостановлена вторые сутки во многих обменниках Казахстана

Новости партнеров

Загрузка...