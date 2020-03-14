Работа МЦПС «Хоргос» приостановлена

Алматы. 14 марта. КазТАГ — Работа Международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос» приостановлена, сообщает пресс-служба акимата Алматинской области

«В целях профилактики коронавируса Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос» с 15 марта приостановит работу», — говорится в сообщении в субботу.

В ведомстве отметили, что его работа приостановлена до особого распоряжения.

«Даже если китайская сторона начнет свою деятельность, казахстанская часть будет закрыта», — добавили в пресс-службе акимата Алматинской области.