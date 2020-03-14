Токаев о коронавирусе в РК: Провокации будут наказываться

Алматы. 14 марта. КазТАГ — Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что провокации по поводу коронавируса в Казахстане будут наказываться, передает корреспондент агентства.

«К сожалению, коронавирус не обошёл стороной и КZ. Правительство и акимы принимают особые меры по обеспечению безопасности наших и иностранных граждан. Ситуация под контролем. Просьба ко всем людям сохранять спокойствие, соблюдать гигиену. Провокации будут наказываться», — написал глава государства в субботу на своей странице в Twitter.