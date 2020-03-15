Нур-Султан. 14 марта. КазТАГ — МИД РК обратился к находящимся в Италии казахстанцам, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел (МИД) РК.

«К вниманию граждан Казахстана, находящимся в Италии. Посольство Республики Казахстан в Италии сообщает, что в настоящее время, в связи с чрезвычайным положением в Италии, вызванным эпидемией коронавируса, авиасообщение между Италией и другими странами мира временно приостановлено. В этой связи, доводим до вашего сведения, что в настоящее время российской авиакомпанией «Аэрофлот» осуществляются пассажирские авиаперевозки в Казахстан из г. Рим с пересадкой в г. Москва», — говорится в сообщении в воскресенье.

В ведомстве добавили, что с 11 марта т.г. авиакомпания «Аэрофлот» корректирует полетную программу в города Италии и просят следить за обновлением информации на официальном сайте авиакомпании.