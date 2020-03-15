Air Astana ограничивает полеты в связи с ЧП в стране

Алматы. 15 марта. КазТАГ — Air Astana ограничивает полеты в связи с чрезвычайным положением в стране, передает корреспондент агентства.

«Авиакомпания Air Astana получила информацию от правительства РК об ограничении полетов по направлениям в/из Казахстана. Решение вступает в силу в 8 утра 16 марта и будет действовать до 7 утра 15 апреля», — сообщается в воскресенье на официальной странице воздушной гавани в Fаcebook.

Отмечается, что все казахстанские граждане, находящиеся за рубежом, смогут вернуться в Казахстан во время вступления в силу этих ограничений.

«В данный момент в центр бронирования и информации авиакомпании, который работает в режиме 24/7, поступает огромное количество звонков, поэтому мы приносим извинения, если вам не удастся сразу дозвониться. Авиакомпания свяжется со всеми пассажирами, чьи рейсы будут приостановлены. Просим пассажиров, вылет которых планировался более чем через одну неделю, повременить с обращением, чтобы авиакомпания смогла вовремя осуществить перебронирование билетов тех, чей вылет должен был состояться в течение следующих 7 дней», — говорится в сообщении.