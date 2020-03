Почему класс богачей из постсоветских стран перестает рассматривать особняк в британской столице как привлекательный объект размещения средств?!

А ведь было время, когда международные инвестиционные агентства настоятельно советовали постсоветским нуворишам вкладывать деньги в недвижимость Лондона

Издание Times опубликовало статью под названием «Kazakh family’s mansion seized in ‘McMafia’ case» — «Особняк казахской семьи арестован в рамках дела «Макмафия».

В ней говорится так: «Особняк на лондонской «улице миллиардеров» находится в центре коррупционного дела «Макмафия», которое было заведено в связи с утверждениями о том, что он был приобретен на нелегальные доходы.

Находящаяся в лондонском районе Хэмпстед резиденция Нурали Алиева, внука бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, является одним из трех домов общей стоимостью в 80 миллионов фунтов стерлингов, на которые наложен арест по ордеру, полученному Национальным агентством Британии по борьбе с преступностью в Высоком суде на основании Закона о «богатстве необъяснимого происхождения».

В этой связи вспоминается следующий случай. Месяц назад Сара Притчард, одна из руководителей Национального агентства Британии по борьбе с преступностью, заявила о том, что ее ведомство готовится в скором времени представить суду три новых дела, подпадающие под действие Закона о «богатстве необъяснимого происхождения». Имен конкретных она тогда не называла, но сообщила, что ордера предполагается выписать «людям из Африки, Южной Азии, бывшего СССР и России». Теперь же, вот, картина начинает проясняться.

А ведь было время, когда международные инвестиционные агентства настоятельно советовали постсоветским нуворишам вкладывать деньги в недвижимость Лондона. И богачи из таких стран бывшего СССР, как Казахстан и Азербайджан, активно следовали таким рекомендациям. Настолько активно, что вскоре стало складываться впечатление о занятии ими целых престижных районов британской столицы. Вот тому свидетельство.

Издание Boing Boing опубликовало материал под названием «How the global hyper-rich have turned central London into a lights-out ghost-town» — «Как глобальные супербогатые люди превратили Центральный Лондон в город-призрак с погашенным светом».

В нем излагается следующее: «В опубликованной в газете New York Times превосходной статье Сара Лялл пишет о «Лондоне с погашенным светом» — явлении, при котором ультра-богатые иностранцы (зачастую из таких коррумпированных плутократических стран, как Казахстан и Россия) скупают целые кварталы в Лондоне. Эти люди поднимают цены на жилье выше уровней, доступных местным жителям, а затем используют свои дома как дома отдыха. Они приезжают один раз или два раза и находятся в своем жилье пару недель в год, оставляя целые кварталы пустыми и с закрытыми ставнями на протяжении большей части года, что губит на корню местный бизнес и превращает Центральный Лондон в нечто наподобие города-призрака».

Обращает не себя внимание то, что в этом случае Казахстан называется первым, опережая, так сказать, Россию. Остальные причастные к описанному явлению страны не называются, а только подразумеваются. И еще. Удивительно то, что и при прочих подобных случаях эти две страны фигурируют на пару. Чтобы такое утверждение не прозвучало как голословное, приведем еще один пример. Уже тогда, когда у нас в стране только начали разгораться страсти по поводу раздутого в прежние времена до неимоверных размеров «мыльного пузыря» на отечественном рынке жилья, из Франции подоспела весть о том, что состоятельные казахи из нашей страны поспособствовали резкому росту спроса на недвижимость на Лазурном берегу. Газета Le Figaro в статье «Le Figaro — Immobilier: une Côte qui grimpe toujours» назвала это «бумом, тесно связанным с увеличением клиентуры из таких растущих стран, как Россия и Казахстан».

Так что Лондон далеко не единственное место даже в одной только Европе, куда с целью покупки дорогой недвижимости направляются наши отечественные богачи. Есть для них еще немало других мест. Скажем, тот же Лазурный берег. Так что Лондон – это еще не все. Это – всего лишь еще один город, который сделался сверхмодным местом сбора для богачей со всего света. Но мода вещь такая, что она меняется.

