Нур-Султан. 16 марта. КазТАГ – Махамбет Абжан. 15 международных спортивных турниров отменены в Казахстане, сообщил вице-министр культуры и спорта РК Уркен Бисакаев.

«В сфере спорта в первом полугодии 2020 г. отменено проведение на территории Казахстана 15 международных спортивных турниров. Наложен запрет на выезд участников национальных сборных и областных команд на спортивные мероприятия в страны с неблагополучной ситуации по коронавирусной инфекции I, II, III степени», — сообщил Бисакаев в понедельник в СЦК.

Также он отметил, что в целях недопущения заражения коронавирусом направлены письма о запрете на выезд в другие страны для участия в турнирах и тренировках в Национальный олимпийский и Национальный параолимпийский комитеты, спортивные федерации, подведомственные министерству организации и акиматы областей, городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент.